تشرع كريستين رازاناماهاسوا رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية مدغشقر، في زيارة إلى الجزائر خلال الفترة الممتدة من 28 إلى 31 جانفي الجاري، وهذا بدعوة من ابراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني.

وأوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني، أن هذه الزيارة تهدف إلى بحث سبل توطيد العلاقات بين البلدين. أين ستجري رازاناماهاسوا خلال إقامتها بالجزائر لقاءات مع رئيسي غرفتي البرلمان إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في الدولة.

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