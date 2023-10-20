رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني تعلن طلاقها

أعلنت رئيسة الحكومة الإيطالية جيورجيا ميلوني، اليوم الجمعة، انفصالها عن زوجها الصحفي التلفزيوني أندريا جيامبرونو. الذي أنجبت منه طفلتها الوحيدة جينيفرا البالغة من العمر 7 سنوات.

وكتبت في رسالة نشرتها على شبكات التواصل الاجتماعي: “علاقتي بأندريا جيامبرونو، التي استمرت قرابة عشر سنوات. انتهت (…) لقد تباينت مساراتنا منذ بعض الوقت، وحان الوقت لنأخذ في عين الاعتبار ذلك”.

وأضافت مبلوني “أشكره على السنوات الرائعة التي قضيناها معًا، وعلى الصعوبات التي مررنا بها. وعلى إعطائي أهم شيء في حياتي، وهي ابنتنا جينيفرا”.

وتابعت رئيسة الحكومة الإيطالية “لقد تباعدت مساراتنا لبعض الوقت، وحان الوقت للاعتراف بذلك. سأدافع عما كنا عليه، سأدافع عن صداقتنا، وسأدافع بأي ثمن عن فتاة في السابعة من عمرها تحب أمها وتحب أباها، كما لم أتمكن من حب والدي. ليس لدي أي شيء آخر لأقوله عن هذا”.