رئيسة الحكومة التونسية تصل إلى الجزائر

وصلت رئيسة الحكومة التونسية الجديدة، نجلاء بودن رمضان، اليوم الخميس إلى الجزائر. وكان في استقبالها بمطار هواري بومدين، الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة.

للإشارة، فإن نجلاء بودن مهندسة وسياسية تونسية، عينها الرئيس التونسي قيس سعيد رئيسة للحكومة التونسية في 29 سبتمبر 2021. مما جعلها أول امرأة تتولى منصب رئاسة الحكومة في تونس كما في الوطن العربي.

وأدت اليمين الدستورية رئيسة للحكومة رسميا في 11 أكتوبر 2021 أمام الرئيس قيس سعيد.

نجلاء بودن مهندسة وأستاذة للتعليم العالي في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس ومتخصصة في علوم الجيولوجيا.

تخرجت في عام 1983 من المدرسة الخاصة للأشغال العامة والبناء والصناعة، وهي حاصلة أيضًا على درجة الدكتوراه في الجيولوجيا. بعد إكمال أطروحتها في المدرسة الوطنية العليا للمناجم في باريس.

في عام 2011، أصبحت مديرة عامة للجودة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ثم في عام 2015 شغلت منصب مدير المشروع في مكتب الوزير سليم شورى.

منذ سبتمبر 2016، شغلت منصب رئيس وحدة الإدارة حسب الأهداف لتنفيذ مشروع إصلاح التعليم العالي. بهدف دعم قابلية توظيف دبلومات التعليم العالي، في الوزارة نفسها.

في 29 سبتمبر 2021، كلفها الرئيس قيس سعيد بتشكيل الحكومة ورئاستها خلفا لرئيس الحكومة المُعفى هشام المشيشي.

وتعد أول امرأة تتولى هذا المنصب، وقد جعلها تعيينها كرئيسة للحكومة التونسية رائدة في البلاد، في المغرب العربي. وكذلك في العالم العربي.

في 11 أكتوبر، أدت حكومته اليمين مع أعضاء حكومته أمام رئيس الجمهورية.

ونجلاء بودن رمضان لا يعرف لها انتماء سياسي، شأنها شأن رئيس الجمهورية قيس سعيد، الذي لا يُعرف انتماؤه السياسي والحزبي.

ويعتبر تعيين بودن أول خطوة في تركيبة حكومة الرئيس قيس سعيد لإدارة المرحلة الانتقالية، وهي مرحلة سيتم العمل خلالها على إرساء إصلاحات سياسية.

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