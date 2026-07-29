رئيسة المجلس الشعبي الوطني تستقبل وزيرة العلاقات مع البرلمان

استقبلت رئيسة المجلس الشعبي الوطني، الدكتورة خليدة بوفدش، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس، وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، التي أدت لها زيارة مجاملة. حسب ما أفاد به بيان للمجلس الشعبي الوطني.

وأوضح المصدر ذاته بأن وزيرة العلاقات مع البرلمان قدمت، خلال هذا اللقاء، تهانيها للدكتورة خليدة بوفدش. بمناسبة انتخابها رئيسة للمجلس الشعبي الوطني.

كما تمنت نجيبة جيلالي لرئيسة المجلس الشعبي الوطني التوفيق في أداء مهامها وتشريف المسؤوليات التي أسندت إليها، وفق البيان ذاته.