رئيسة المجلس الشعبي الوطني تعزي عائلات ضحايا حادث بومرداس

أعربت رئيسة المجلس الشعبي الوطني، الدكتورة خليدة بوفدش، اليوم الجمعة، عن حزنها العميق إثر الحادث المروري الأليم الذي وقع بولاية بومرداس، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من أبناء الجزائر.

وجاء في تغريدة نشرتها رئيسة المجلس الشعبي الوطني عبر حسابها الخاص: “تلقيت بحزن عميق نبأ الحادث المروري الأليم الذي وقع بولاية بومرداس. والذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من أبناء الجزائر، وبهذه المناسبة الأليمة. أتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى عائلات الضحايا. سائلةً المولى عز وجل أن يتغمد أرواحهم بواسع رحمته، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل”.

وفي ختام تغريدتها، جدّدت الدكتورة خليدة بوفدش دعاءها بأن يتغمد الله أرواح الضحايا بواسع رحمته. وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل.