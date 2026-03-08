رئيسة المحكمة الدستورية: المرأة الجزائرية أكدت مكانتها في مؤسسات الدولة

تقدمت رئيسة المحكمة الدستورية، ليلى عسلاوي، بأسمى آيات التهنئة والتقدير إلى كل امرأة جزائرية تؤدّي رسالتها النبيلة بشرف وإخلاص، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وقالت عسلاوي، أن المرأة الجزائرية، أكدت، على ضوء الحريات والحقوق التي أقرها لها دستور 2020، مكانتها وحضورها في مؤسسات الدولة وفي كل الميادين. مسهمة بذلك فعليا في رسم مستقبل الوطن وصياغته. وهي تحذو بذلك حذو سابقاتها من اللواتي لم ينتظرن يوما أن تمنح مكانتهن، بل انتزعنها بنضالهن وعطائهن عبر أجيال متعاقبة، وعلى رأسهن الشهيدات الطاهرات، والمجاهدات الباسلات، اللواتي حملن لواء الثورة التحريرية المجيدة، وقدّمن أغلى التضحيات في سبيل الحرية والاستقلال. وهي المآثر التي ستظل خالدة في ذاكرة الأمة، وملهمة للأجيال القادمة.

وفي الأخير، قدمت عسلاوي، تحية لكل امرأة جزائرية تؤدّي رسالتها بإخلاص، وللجزائر من خلالها، مزيد من الرقي والازدهار.