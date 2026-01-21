إعــــلانات
رئيسة المحكمة الدستورية تستقبل رئيس مجلس التحقيق الدستوري لإثيوبيا

بقلم عايدة.ع
استقبلت رئيسة المحكمة الدستورية، اليوم الأربعاء، بمقر المحكمة الدستورية رئيس مجلس التحقيق الدستوري لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية تيودروس ميهرت كبيدي.

وحسب بيان للمحكمة الدستورية، شكل هذا اللقاء الثنائي، تجسيدا لمتانة العلاقات التاريخية القائمة بين الجزائر وإثيوبيا. وترجمة فعلية للتطلعات المشتركة نحو تعميق أوجه التعاون المؤسسي في المجالين القضائي والدستوري. إسهاما في تعزيز منظومة دولة القانون والمؤسسات على مستوى القارة الإفريقية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار اللقاءات الثنائية التي تعقدها رئيسة المحكمة الدستورية. مع رؤساء الوفود المشاركة في الدورة التاسعة عشرة (19) للمكتب التنفيذي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية.

رابط دائم : https://nhar.tv/G32Qx
