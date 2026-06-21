رئيسة المحكمة الدستورية تستقبل سفير إسبانيا

استقبلت رئيسة المحكمة الدستورية، ليلى عسلاوي، اليوم الأحد، سعادة سفير مملكة إسبانيا لدى الجزائر راميرو فرنانديز، في إطار زيارة مجاملة أداها لها.

وخلال هذا اللقاء، الذي حضره أعضاء من المحكمة الدستورية إلى جانب الأمين العام ورئيس الديوان، ثمن الطرفان عمق ومتانة العلاقات. التي تجمع الجزائر ومملكة إسبانيا، مشيدين بمستوى التعاون القائم بين البلدين في شتى المجالات.

كما شكّل اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون وتطويره في مجال العدالة الدستورية ونشر الثقافة الدستورية. إذ أكد الطرفان أهمية مواصلة التشاور وتبادل الخبرات والتكوين بما يخدم المصالح المشتركة. ويعزز علاقات الصداقة بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها الإسبانية.

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