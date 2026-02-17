رئيسة المحكمة الدستورية تستقبل سفير جمهورية إندونيسيا

إستقبلت رئيسة المحكمة الدستورية، ليلى عسلاوي، اليوم الثلاثاء، بمقر المحكمة الدستورية، سفير جمهورية إندونيسيا لدى الجزائر، شليف أكبر تجندرانيغرات، الذي أدى لها زيارة وداع، بمناسبة انتهاء مهامه في الجزائر.

وحسب بيان للمحكمة الدستورية، أشاد الطرفان خلال هذا اللقاء، الذي حضره أعضاء من المحكمة الدستورية، إلى جانب الأمين العام، بمتانة العلاقات المتميزة بين الجزائر وإندونيسيا.

وأعربت رئيسة المحكمة الدستورية، عن تقديرها البالغ للجهود التي بذلها السفير الإندونيسي، طوال فترة عمله في الجزائر. والتي أسهمت في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين، لاسيما في مجال القضاء الدستوري.

ومن جهته، عبّر السفير الإندونيسي عن خالص شكره وإمتنانه العميق للاستقبال الحار. مثمنا مستوى التعاون والعلاقات المتميزة التي تجمع بين الجزائر وإندونيسيا. ومعربا عن أمله في مواصلة العمل الثنائي والرقي به إلى مستويات أعلى.

كما نوّه السفير، بالدور المحوري والهام الذي تضطلع به المحكمة الدستورية الجزائرية، في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات. وبالمنجزات التي حققتها المحكمة الدستورية في مجال تعزيز الوعي الدستوري ونشر الثقافة الدستورية.