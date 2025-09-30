رئيسة المحكمة الدستورية تستقبل وفدا إدارياً عن مجلس الشورى لسلطنة عمان

استقبلت رئيسة المحكمة الدستورية ليلى عسلاوي، مساء اليوم، وفدا إدرايا عن مجلس الشورى لسلطنة عمان، الذي حلّ في زيارة إلى الجزائر في الفترة الممتدة من 27 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2025.

وخلال اللقاء، تلقى الوفد شروحات واسعة حول مهام المحكمة الدستورية ودورها في إرساء العدالة الدستورية في بلادنا. باعتبارها مؤسسة دستورية رقابية مستقلة استحدثها المؤسس الدستوري بموجب التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر 2020.

وشكّلت الزيارة مناسبة للإشادة بعمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين حكومة وشعبا، وبالمستوى الراقي الذي بلغه التعاون الثنائي بينهما، والسبل الكفيلة بتعزيزها في جميع المجالات.

كما قام الوفد بزيارة مرافق وفضاءات المحكمة الدستورية، منها قاعة المداولات، قاعة الجلسات، متحف القضاء الدستوري، والمكتبة.

وذلك بهدف الاطلاع عن قرب على تنظيم المحكمة الدستورية وطريقة عملها.