رئيسة المحكمة الدستورية تعزي عائلات ضحايا فاجعة بومرداس المرورية

بعثث رئيسة المحكمة الدستورية، ليلى عسلاوي، مساء اليوم الجمعة برسالة تعزية ومواساة لعائلات ضحايا فاجعة بومرداس المرورية.

وجاء في رسالة التعزية : “بقلوب يعتصرها الألم ومشاعر تفيض بالحزن, تلقيت نبأ الفاجعة المروعة لحادث السير المميت بولاية بومرداس والذي حصد أرواحا طاهرة من أبناء وطننا العزيز”.

وأضافت قائلة :”وبهذا المصاب الجلل, الذي أدمى قلوبنا جميعا, نقف وقفة ترحم وإجلال على أرواح الضحايا, معربين لعائلاتهم عن أصدق عبارات التعازي والمواساة ونسأل الله جلت قدرته, في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة, أن يتغمد الموتى بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء وأن يمن على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل. وإنا لله وإنا إليه راجعون”.