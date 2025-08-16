إعــــلانات
رئيسة المحكمة الدستورية تعزي عائلات ضحايا حادث وادي الحراش

بقلم نادية بن طاهر
رئيسة المحكمة الدستورية تعزي عائلات ضحايا حادث وادي الحراش
تقدمت رئيسة المحكمة الدستورية، ليلى عسلاوي، اليوم السبت، بتعازيها الخالصة إلى عائلات ضحايا حادث سقوط حافلة بوادي الحراش بالجزائر العاصمة، والذي وقع أمس الجمعة وأودى بحياة 18 شخصا.

وأمام هذا المصاب الجلل، تقدمت رئيسة المحكمة الدستورية بتعازيها الخالصة وصادق مواساتها الى أسر الضحايا.

داعية المولى العلي القدير أن يتغمد روح الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته. ويلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان وأن يمن على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل.

رابط دائم : https://nhar.tv/Mb8Im
