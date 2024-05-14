رئيسة الهلال الأحمر الجزائري تستقبل مستشارة المديرة التنفيذية لبرنامج التغذية العالمي

استقبلت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، ابتسام حملاوي، مستشارة المديرة التنفيذية لبرنامج التغذية العالمي التابع لهيئة الأمم المتحدة، فاليري نيوسوم، تعزيزا لسبل التعاون الإنساني لفائدة اللاجئين الصحراويين.

وأوضح الهلال الأحمر الجزائري في بيان له، أن المسؤولة الأممية كانت مرفوقة بوفد هام يضم المديرة الإقليمية للمنظمة. ومسؤولة البرامج الإقليمية وكذا مسؤولة البرامج بالجزائر.

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