رئيسة الهلال الأحمر الجزائري تؤدي واجبها الانتخابي بالعاصمة

أدت، صبيحة اليوم الخميس 2 جويلية 2026 بالجزائر العاصمة، رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، ابتسام حملاوي، واجبها الانتخابي، بمناسبة انتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني.

وتتواصل عملية الاقتراع عبر مختلف ولايات الوطن، حيث بلغت نسبة المشاركة 11.24 بالمئة إلى غاية الساعة الثالثة (15:00) زوالًا، وفق ما أعلنه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، كريم خلفان.

وأضاف خلفان أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية خارج الوطن بلغت 9.46 بالمئة إلى غاية الساعة الثالثة (15:00) زوالًا.