رئيسة الهند تترحم على أرواح شهداء الثورة

زارت صبيحة اليوم الإثنين، رئيسة جمهورية الهند دروبادي مورمو مقام الشهيد، أين ترحمت على أرواح شهداء الثورة التحريرية.

وتواصل رئيسة الهند لليوم الثاني على التوالي زيارة العمل والصداقة التي تقوم بها في الجزائر على رأس وفد رفيع المستوى.

كما قامت رئيسة الهند رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري بزيارة متحف المجاهد. الذي يبرز تاريخ المقاومة الشعبية والنضال السياسي والثورة التحريرة المجيدة.

واستقبل أمس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رئيسة جمهورية الهند دروبادي مورمو، التي تؤدي زيارة دولة إلى الجزائر تدوم أربعة أيام.