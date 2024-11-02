رئيسة الهند تهنئ الرئيس تبون بمناسبة ثورة نوفمبر

بعثت رئيسة جمهورية الهند دروبادي مورمو تهانيها إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والشعب الجزائري بمناسبة الذكرى السبعين للثورة النوفمبرية المجيدة.

وأكدت في رسالة التهنئة على التاریخ المشترك للبلدین في الكفاح ضد الاستعمار والعمل على تطویر العلاقات العريقة والمتعددة الجوانب في قادم الأيام وتوسيعها أكثر فأكثر في شتى المجالات الجديدة لفائدة البلدين.

كما تمنت دروبادي مورمو دوام الصحة لرئیس الجمهورية والازدهار للشعب الجزائري الصديق.