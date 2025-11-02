رئيسة الهند تهنئ الرئيس تبون والشعب الجزائري بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة التحريرية

وجهت رئيسة جمهورية الهند، دروبادي مورمو، باسمها وباسم الشعب الهندي، رسالة تهنئة إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وإلى الشعب الجزائري، بمناسبة الذكرى الـ71 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة.

وأكدت الرئيسة الهندية في رسالتها على عمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين في مقاومة الاستعمار والدفاع عن الحرية، مشيرة إلى أن هذا الإرث المشترك أسهم في تعزيز العلاقات الثنائية القوية بين الجزائر والهند خلال السنوات الأخيرة، من خلال تكثيف الجهود لتجسيد فرص شراكة واعدة في المستقبل.

كما جددت دروبادي مورمو التزامها، عقب زيارتها الرسمية إلى الجزائر السنة الماضية، بمواصلة التنسيق مع الرئيس تبون من أجل تعزيز التعاون بين البلدين، متمنية له موفور الصحة والنجاح، وللشعب الجزائري المزيد من الخير والرفاه.