رئيسة الهند: سندعم الجزائر وندفع بالعلاقات إلى أعلى مستوى

قالت رئيسة جمهورية الهند دروبادي مورمو إنها تقوم بهذه الزيارة الأولى إلى الجزائر. والتي تأتي بالتزامن مع العهدة الجديدة للرئيس عبد المجيد تبون.

وأضافت رئيسة الهند خلال تنشيطها لقاء صحفيا رفقة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الإثنين. على هامش زيارة العمل التي تقوم بها إلى الجزائر والتي ستدوم 4 أيام. أن اليوم هو يوم تاريخي للعلاقات الثنائية بين الهند والجزائر. مؤكدة دعم الهند للجزائر والالتزام بدفع العلاقات إلى أعلى مستوى.