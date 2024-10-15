رئيسة الهند: علاقتنا بالجزائر كانت بدايتها جيدة وهناك إمكانيات لتوطيدها أكثر

كشفت رئيسة جمهورية الهند دروبادي مورمو، أن العلاقات بين الجزائر والهند تعود إلى وقت كفاح الجزائر ضد الإستعمار. والهند ساندت الجزائر للحصول على استقلالها.

وقالت رئيسة جمهورية الهند خلال زيارتها للقطب العلمي والتكنولوجي عبد الحفيظ إحدادن بسيدي عبد الله بالجزائر العاصمة، أن علاقاتنا كانت بدايتها جيدة مع الجزائر وهناك إمكانيات لتوطيدها أكثر. مضيفة أن الجزائر حققت تفوقا في علم الفضاء. والتعليم يشجع تقليص الفوارق الاجتماعية وينتشل المهمشين من الفقر. كما أشادت الرئيسة بتجربة الجزائر في مجال البحث العلمي والتعليم العالي والإلتحاق بركب العدالة الإجتماعية وعدم تهميش مجتمعاتنا.

وأضافت رئيسة الهند، أن هنالك العديد من البرامج التي تعمل مع الدول الإفريقية، وعدد من الطلبة الجزائريين استفادوا من هذه البرامج مثل برنامج آيتاك. مشيرة إلى أن عدد الطلبة الأفارقة الذين يرتادون الجامعات يزداد ويستفيدون من المنح الدراسية في الهند.

من جهتها رئيسة جمهورية الهند ذكرت بمسيرتها العلمية ونضالها من أجل هذه الرسالة الإنسانية النبيلة، مشيرة إلى ” أنها ولدت في عائلة بسيطة بقرية قبلية وطفولتهاكانت مليئة بالصعاب والتحديات”.. وتابعت تقول أصبحت أول امرأة من قريتي تخرجت بالجامعة” والهند شهدت إنتعاشا إقتصاديا سريعا بفضل مساهمة النساء في التفوق التكنولوجي. كما حققت الهند الكثير في مجال التعليم ولدينا أحد أهم نظم التعليم العالي في العالم”.