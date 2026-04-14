رئيسة الوزراء الإيطالية تعلن تعليق اتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الثلاثاء، تعليق اتفاقية الدفاع الإيطالية مع إسرائيل، والتي تتضمن تبادل المعدات العسكرية وأبحاث التكنولوجيا، وفق ما أفادت به وكالة “أنسا”.

وقالت ميلوني على هامش فعالية في فيرونا، بحسب وكالة “أنسا” الإيطالية للأنباء “نظرا للوضع الراهن. قررت الحكومة تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية الدفاع مع إسرائيل”.

