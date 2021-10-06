رئيسة الوزراء الدنماركية تفجر فضائح مدوية ضد الإيليزي

فجرت رئيسة الوزاء الدانماركية، سابقا، هيلي تورنينج. سميت، فضيحة من العيار الثقيل في حق الإيليزي وبالأخص الرئيس الفرنسي السابق فاليري جيسكار ديستان.

وأفادت، قناة “فرانس 24” الفرنسية، أن رئيسة الوزراء الدانماركية. تعرضت للتحرش في السفارة الفرنسية سنة 2002، خلال مأدبة عشاء.

وكشف، سميت، عن الحادثة لوسائل الإعلام، بالقول ان جيسكار ديستان حاول الإقتراب منها. إلا انها غيرت مكانها على الفور، وأنها رأت التصرف غير مقبولا وقد اغضبها كثيرا على حد قولها.

والجدير، بالذكر أن فاليري جيسكار ديستان، ترأس الجمهورية الفرنسية، من سنة 1974 إلى غاية 1981. وكان أصغر رئيس يترأس الإيليزي، في الجمهورية الخامسة. وتوفي في 2 ديسمبر سنة 2020، بعدما تدهورت حالته الصحية بسبب مضاعفات فيروس كورونا.