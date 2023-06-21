رئيسة الوزراء الصربية تشكر الجزائر

استُقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الأربعاء، من قبل رئيسة الوزراء الصربية، آنا برنابيتش.

وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، فقد نقل عطاف إلى رئيسة الوزراء الصربية. تحيات نظيرها، أيمن بن عبد الرحمان، واستعرض معها واقع التعاون بين البلدين وآفاق تعزيزه.

وأشادت رئيسة الوزراء الصربية بزيارة الوزير أحمد عطاف وبما أفضت إليه المحادثات التي أجراها مع نظيره الصربي. من خطوات واجراءات عملية من شأنها ارساء أرضية متينة للدفع بعلاقات التعاون الثنائي. وفق أولويات محددة تعود بالنفع على الجانبين.

كما شكرت الجزائر على دعمها لترشح بلغراد لاستضافة معرض اكسبو 2027. خلال الانتخابات التي تمت اليوم والتي أسفرت عن فوز المدينة الصربية.

ومن جانبه، أعرب رئيس الدبلوماسية الجزائرية عن أحر تهانيه لجمهورية صربيا على اثر هذا الفوز المستحق. مجددا بدوره التعبير عن امتنانه نظير الدعم الذي قدمته صربيا لترشح الجزائر لعضوية مجلس الأمن.

وفي الختام، طلبت رئيسة الوزراء الصربية من الوزير أحمد عطاف نقل تحياتها إلى نظيرها الجزائري، أيمن بن عبد الرحمان. معربة عن تطلعها لمواصلة العمل معه لتجسيد أهداف البلدين وطموحهما المشترك في بناء علاقات نموذجية على كافة المستويات.