رئيسة برلمان زامبيا: تعاوننا مع الجزائر ينتظره مستقبل واعد

قالت رئيسة برلمان جمهورية زامبيا، كاشومبا موتي، أن التعاون بين الجزائر وزامبيا “ينتظره مستقبل واعد”.

واعربت ذات المسؤولة، خلال لقاء جمعها مع رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، في القاعة الشرفية لمطار هواري بومدين الدولي قبيل مغادرتها الجزائر، عن ارتياحها لما حققته زيارتها إلى الجزائر.

كما عبرت كاشومبا موتي، عن ارتياحها لما حققته زيارتها إلى الجزائر من أهداف، مؤكدة أن التعاون البلدين “ينتظره مستقبل واعد”.

و أشارت إلى أن اللقاءات التي جمعتها مع العديد من الوزراء وكبار المسؤولين الجزائريين “سمحت بالتطرق إلى سبل تعزيز التعاون وتوسيعه. وتوضيح الرؤى بشأن بعض المسائل ذات الاهتمام المشترك”.

و أضافت رئيسة برلمان جمهورية زامبيا قائلة بأن الجولات التي قادتها إلى بعض الولايات “سمحت لها بمعاينة عديد المنشآت والإمكانيات التي تتمتع بها الجزائر”.

و من جهته أشاد بوغالي بمخرجات هذه الزيارة التي وصفها بـ”الاضافة المعتبرة” للعلاقات الثنائية. والتي “تساهم في إضفاء مزيد من الانسجام على موقفي البلدين بخصوص عديد المسائل مستقبلا”.