رئيسة جمعية الصداقة الصينية الإفريقية تحل بالجزائر

حلت رئيسة جمعية الصداقة للشعب الصيني مع الشعوب الافريقية، لي بين، اليوم السبت، بمطار هواري بومدين، في إطار زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم إلى غاية الإثنين المقبل.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، كان في استقبال المسؤولة، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، وحيد آل سيدي الشيخ، على رأس وفد برلماني.

وستكون الزيارة سانحة لتعزيز العلاقات الممتازة التي تجمع البلدين منذ عقود. كما ستكون سانحة لبحث وتدارس آليات ترقية التعاون المشترك في المجالات المختلفة. وبذل المزيد من الجهد للارتقاء به إلى مستوى العلاقات الثنائية الجيدة.

وستجري لي بين، خلال إقامتها بالجزائر محادثات مع رئيسي غرفتي البرلمان كما ستعقد لقاءات عديدة مع كبار المسؤولين في الدولة.