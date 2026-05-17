رئيسة جمعية جمهورية موزمبيق تزور مركب تكرير البترول بسيدي رزين ببراقي

قامت رئيسة جمعية جمهورية موزمبيق، مرغريدا أدموغي تالابا، بزيارة إلى مركب تكرير البترول بسيدي رزين ببراقي “الجزائر العاصمة”. و ذلك في إطار الزيارة الرسمية التي تقوم بها إلى الجزائر.

وقامت رئيسة جمعية جمهورية موزمبيق تالابا رفقة نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد أنوار بوشويط، بزيارة أمس السبت، إلى مركب تكرير البترول بسيدي رزين ببراقي. وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي تؤديها إلى الجزائر، بدعوة من رئيس المجلس إبراهيم بوغالي.

وخلال جولتها بمختلف أقسام المركب تلقت تالابا شروحا مفصلة حول قدرات هذه المنشأة الحيوية ودورها في دعم الأمن الطاقوي الوطني. كما اطلعت على مختلف مراحل التكرير والتقنيات المعتمدة في مجال الإنتاج والتحويل”.

وأعطت هذه الزيارة لرئيسة جمعية جمهورية موزمبيق والوفد المرافق لها لمحة عامة عن “التجربة الجزائرية في المجال الاقتصادي والصناعي. كما أطلعتها على ما حققته الجزائر من تطور لافت في عدد من القطاعات الاستراتيجية.

يذكر أن زيارة تالابا إلى الجزائر تندرج ضمن مساعي تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الجزائر وجمهورية موزمبيق. بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور