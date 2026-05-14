رئيسة جمعية جمهورية موزمبيق تشرع في زيارة رسمية إلى الجزائر

ستشرع رئيسة جمعية جمهورية موزمبيق، مارغريدا آدموغي تالابا، إبتداء من الجمعة المقبل، في زيارة رسمية إلى الجزائر. بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي.

وحسب بيان للمجلس، فإن هذه الزيارة التي تدوم أربعة أيام، ستشكل مناسبة لإجراء محادثات بين رئيسي الغرفتين وكذا أعضاء مجموعتي الصداقة. و ذلك بهدف “تعزيز التعاون والتنسيق والتشاور بين البلدين، على كافة المستويات، لاسيما على الصعيد البرلماني”. مثلما أوضحه المصدر ذاته.

إلى جانب ذلك ستجري رئيسة جمعية جمهورية موزمبيق لقاءات أخرى مع عدد من كبار المسؤولين في الدولة. كما ستكون لها زيارات إلى عدد من المواقع الاقتصادية والثقافية والسياحية، وفقا لما أشار إليه البيان.

