رئيسة جمعية جمهورية موزمبيق تصل إلى الجزائر

حلّت رئيسة جمعية جمهورية موزمبيق، مارغريدا آدموغي تالابا، اليوم الجمعة، بالجزائر، في إطار زيارة رسمية تدوم 4 أيام، بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، كان في استقبال رئيسة جمعية جمهورية موزمبيق، بمطار هواري بومدين الدولي، محمد أنوار بوشويط، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني.

وتهدف هذه الزيارة إلى تعزيز العلاقات الثنائية ورفع مستوى التعاون والتنسيق والتشاور البرلماني بين البلدين.

وستجري رئيسة جمعية جمهورية موزمبيق، خلالها محادثات مع نظيرها رئيس المجلس الشعبي الوطني. إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في الدولة. كما ستكون لها زيارات إلى عدد من المواقع الاقتصادية، الثقافية والسياحية.