رئيسة جمعية جمهورية موزمبيق تنهي زيارتها إلى الجزائر

أنهت رئيسة جمعية جمهورية موزمبيق، مارغريدا أدموغي تالابا، اليوم الاثنين، زيارتها الرسمية إلى الجزائر.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، غادرت رئيسة جمعية جمهورية موزمبيق، عبر مطار هواري بومدين الدولي. وكان في توديعها محمد أنوار بوشويط، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني.

يشار إلى أن رئيسة جمعية جمهورية موزمبيق كانت قد حلت بالجزائر يوم الجمعة الماضي. بدعوة من إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني.