رئيسة جمهورية الهند تزور محطة تحلية مياه البحر فوكة 2

حلت رئيسة جمهورية الهند دروبادي مورمو، اليوم الثلاثاء، بولاية تيبازة أين كانت لها زيارة إلى محطة تحلية مياه البحر فوكة 2، وهذا في إطار زيارة العمل التي تقوم بها إلى الجزائر.

وكان في استقبال رئيسة جمهورية الهند، وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب ووزير الري الجزائري طه دربال.

كما قامت الرئيسة الهندية صبيحة اليوم بزيارة القطب العلمي والتكنولوجي عبد الحفيظ إحدادن. بسيدي عبد الله بالعاصمة رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووفد رفيع المستوى.

جدير بالذكر أن محطة تحلية مياه البحر فوكة 2 تنتج ما يعادل 300 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميا.