قناة النهار رئيسة جمهورية الهند تقف عند النصب التذكاري المخلد لأرواح الشهداء بقلم قناة النهار نشر في 14 أكتوبر 2024 - 15:28 شارك غرِّد أرسل 11 0 رئيسة جمهورية الهند تقف عند النصب التذكاري المخلد لأرواح الشهداء إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/G2xJK اقرأ أيضا باتنة: السيول تغمر النفق المقابل لجامعة مصطفى بن بولعيد والمصالح المعنية تتدخل قناة النهار 23 سبتمبر طالع هابط: مشروع إزدواجية الطريق رقم 1 شمال جنوب.. "كملوه وخلاو الجلفة تعاني" قناة النهار 13 أكتوبر مالية: ضعف المنحة السياحية .. الأزمة تنفرج قريبا قناة النهار 07 أكتوبر تجارة : ملف السيارات حبيس الأدراج وسط إلتهاب أسعارها بالأسواق قناة النهار 25 سبتمبر هياكل تربوية جديدة وإعادة الاعتبار لأخرى بولايتي البويرة ووهران قناة النهار 23 سبتمبر تعليم عالي : الأمن السيبراني .. بوصلة الطلبة لتحصين الأنظمة المعلوماتية للجزائر قناة النهار 24 سبتمبر تربية : بعد قرار تحويلهم .. تلاميذ مدرسة المجاهد محمد ملول بالسحاولة متخوفون قناة النهار 25 سبتمبر الإطاحة بعصابة أحياء زرعت الرعب في أوساط سكان الأحياء الخضراء بأولاد فايت في العاصمة قناة النهار 13 أكتوبر تيارت / نصيرة .. معاناة أم وأطفالها الأربعة داخل غرفة من الحجر بقرية العسايلية قناة النهار 28 سبتمبر 39 درجة مرتقبة يومي الأحد والإثنين بوسط وغرب البلاد قناة النهار 12 أكتوبر