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قناة النهار

رئيسة جمهورية الهند تقف عند النصب التذكاري المخلد لأرواح الشهداء

بقلم قناة النهار
رئيسة جمهورية الهند تقف عند النصب التذكاري المخلد لأرواح الشهداء
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رئيسة جمهورية الهند تقف عند النصب التذكاري المخلد لأرواح الشهداء

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