قناة النهار رئيسة جمهورية الهند نؤكد دعم الهند للجزائر والالتزام بدفع العلاقات إلى أعلى مستوى بقلم الجزائر نشر في 14 أكتوبر 2024 - 21:35 الرئيس تبون شارك غرِّد أرسل 18 0 رابط دائم : https://nhar.tv/teYMl الجزائر اقرأ أيضا طالع هابط : النوي يقصف السلطات المحلية للمسيلة بسبب الحفر التي تسببت بخسائر كبيرة بسيارات المواطنين قناة النهار 24 سبتمبر الشيف شهرزاد: "انا ماشي زواخة بصح ضروني بزاف بهذي الكلمة" قناة النهار 13 أكتوبر مالية: إجبارية نسبية لاستخدام الدفع الإلكتروني.. البداية بأربعة مجالات قناة النهار 12 أكتوبر الشيف شهرزاد: "بابا تربى في الميتم و داتوا الموت بكري" قناة النهار 13 أكتوبر طالع هابط : شاهد الحالة الكارثية لإقامة جامعية بالأغواط .. كاااااارثة قناة النهار 29 سبتمبر أعمر تاقجوت :" نعرف واش كاين في المؤسسات 2 يخدمو و8 مايخدموش" قناة النهار 02 أكتوبر طالع هابط: دكاترة ينظمون وقفة احتجاجية ويوجهون رسالة لرئيس الجمهورية من أجل التوظيف قناة النهار 01 أكتوبر الشيف شهرزاد: "شعري طوال بالحلبة و الثوم" قناة النهار 13 أكتوبر الرئيس تبون يؤكد أن ملف الشرق الأوسط شكل محورا أساسيا في المحادثات الثنائية بين الجزائر والهند قناة النهار 14 أكتوبر باتنة: السيول تغمر النفق المقابل لجامعة مصطفى بن بولعيد والمصالح المعنية تتدخل قناة النهار 23 سبتمبر