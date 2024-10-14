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قناة النهار

رئيسة جمهورية الهند نؤكد دعم الهند للجزائر والالتزام بدفع العلاقات إلى أعلى مستوى

بقلم الجزائر
رئيسة جمهورية الهند نؤكد دعم الهند للجزائر والالتزام بدفع العلاقات إلى أعلى مستوى
الرئيس تبون
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رابط دائم : https://nhar.tv/teYMl
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