رئيسة حزب “تاج”زرواطي: مشاركتنا ستكون لانجاح الاستحقاقات القادمة ونحن مستعدون لها

كشفت رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر فاطمة الزهراء زرواطي، اليوم، أن حزبها مستعد للمحطة الانتخابية القادمة.

وفي لقاء لها مع قناة النهار، اكدت زرواطي، أنهم من الأحزاب التي تريد تقديم الاضافة الايجابية وستكون مشاركتهم من اجل انجاح هذه الاستحقاقات.

كما اعتبرت هذه الانتخابات، فرصة للقيام بجس نبض ومدى جاهزيتهم للانتخابات التشريعية والمحلية لأن هي التي تعطي مؤشر حول مدى انتشار الحزب وتوغله.

وبخصوص العزوف الانتخابي، ارجعت زرواطي سبب ذلك الى سوء التسيير من البلديات وسوء تسيير الكثير من المشاريع مما جعل المواطنين لا يرون النتائج التي كانوا يريدونها.

وأضافت، انه لحسن الحظ تم تغيير النظام الانتخابي السابق،مشيرة انه بالنسبة لحزب تاج، فلقد اطلق لقاء مع الشباب والطلبة، حيث تم تنظيم حملة بطاقة الناخب للطالب اين حضر عدد كبير من الشباب من مختلف الولايات.