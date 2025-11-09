إعــــلانات
الوطني

رئيسة سلوفينيا: العلاقات الممتازة مع الجزائر ستستمر في التعزيز

بقلم نادية بن طاهر
رئيسة سلوفينيا: العلاقات الممتازة مع الجزائر ستستمر في التعزيز
  • 82
  • 0

بعثت رئيسة جمهورية سلوفينيا، ناتاشا بيرك موزار، رسالة تهنئة إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمناسبة ذكرى يوم ثورة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وأعربت الرئيسة السلوفينية، باسم الشعب السلوفيني وباسمها الخاص، عن تهانيها الصادقة وتمنياتها الطيبة بالتقدم والازدهار للجزائر.

مؤكدة العلاقات الوطيدة والودية بين سلوفينيا والجزائر، كما يتضح من خلال اللقاءات العديدة. بما في ذلك زيارة الرئيس الرسمية لجمهورية سلوفينيا، التي مثّلت خطوةً مهمةً في تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات.

مبرزة قناعتها بأن العلاقات الممتازة بين سلوفينيا والجزائر ستستمر في التعزيز في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك. ومتطلعة إلى التعاون مع رئيس الجمهورية لتحقيق ما يسهم في رفاهية الشعبين، وفي تعاون أفضل بين شعوب منطقة البحر الأبيض المتوسط.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/5gI3e
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer