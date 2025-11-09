رئيسة سلوفينيا: العلاقات الممتازة مع الجزائر ستستمر في التعزيز

بعثت رئيسة جمهورية سلوفينيا، ناتاشا بيرك موزار، رسالة تهنئة إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمناسبة ذكرى يوم ثورة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وأعربت الرئيسة السلوفينية، باسم الشعب السلوفيني وباسمها الخاص، عن تهانيها الصادقة وتمنياتها الطيبة بالتقدم والازدهار للجزائر.

مؤكدة العلاقات الوطيدة والودية بين سلوفينيا والجزائر، كما يتضح من خلال اللقاءات العديدة. بما في ذلك زيارة الرئيس الرسمية لجمهورية سلوفينيا، التي مثّلت خطوةً مهمةً في تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات.

مبرزة قناعتها بأن العلاقات الممتازة بين سلوفينيا والجزائر ستستمر في التعزيز في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك. ومتطلعة إلى التعاون مع رئيس الجمهورية لتحقيق ما يسهم في رفاهية الشعبين، وفي تعاون أفضل بين شعوب منطقة البحر الأبيض المتوسط.