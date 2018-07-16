رئيسة كرواتيا تخطف الأضواء من نجوم مونديال روسيا

خطفت رئيسة كرواتيا كوليندا غرابار كيتاروفيتش، الأضواء من كل نجوم المنتخبات المشاركة في مونديال روسيا 2018، الذي أسدل الستار عنه أمس الأحد.

تابعت رئيسة كرواتيا مباريات منتخب بلادها، كمواطنة عادية من مدرجات الملاعب التي احتضنت مباريات المنتخب الكرواتي، في روسيا.

غنت، رقصت، بكت وعانقت اللاعبين، وضعت كل البروتوكولات جانبا وتفاعلت مع أهداف منتخب بلدها بالتشجيع

ورفضت الرئيسة الكرواتية الجلوس في المنصة الشرفية خلال المواجهة التي جمعت منتخب بلادها بالمنتخب الروسي رغم إصرار رئيس الخارجية الروسيي.

وفضلت الجلوس في المدرجات إلى جانت المشجعين الكروات، مرتدية قميص منتخب بلادها، الذي وصل إلى النهائي.

كما خطفت الأضواء أيضا في النهائي، عندما عانقت القائد لوكا مودريتش وهي تذرف الدموع، كما عانقت كل لاعبي فرنسا وهناتهم على التتويج بكأس العالم.

لتصبح الرئيس الكرواتية النجمة رقم واحد في المونديال الروسي، حتى أن صورها غزت مواقع التواصل الإجتماعي، وأصبحت محل اهتمام الجميع.