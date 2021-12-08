 رئيسة كوكا كولا في الجزائر وتونس: كوكاكولا ستقتسم الاوقات الممتعة مع شركائها في الجزائر

قالت رئيسة شركة كوكا كولا في الجزائر وتونس، أن الجزائر لديها من القدرات الكبيرة التي تمكنها من النمو المتواصل وتحقيق أرقام ايجابية في المستقبل.

وقالت مريم خان أن الشعب الجزائري هو شعب محارب ومثابر على غرار الشعب الباكستاني.

وأكدت مريام خان أن باكستان كانت من أول الدول التي اعترفت بالحكومة المؤقتة الجزائرية سنة 1958.

واكدت مريام خان بأن الجزائريين والباكستانيين يتقاسمون نفس القيم.

وفي سياق اخر قالت رئيسة كوكاكولا في الجزائر وتونس أن الجائحة تسبب في توقيف تواصل كوكاكولا مع شركائها لمدة 18 شهرا والتي كانت فترة جد صعبة على العالم.

وأضافت ان كوكاكولا يعتبر المشروب المفضل للجزائريين قد فضل الاحتفال معهم واقتسام الاوقات الممتعة مع الجزائريين من خلال المنصة الرقمية الجديدة.

وأشارت إلى أن الا ستراتيجية الجديدة من خلال المنصة الرقمية”ريال- ماجيك” و التي ستكون قاعدة رقمية ستجسد المعنى الحقيقي للاحتفال بالابداع الانساني.

وأكدت رئيسة كوكا كولا في الجزائر وتونس أن شركة كوكاكولا الرائدة سترافق شركائها في إبداعاتهم الانسانية لكون علامة كوكاكولا في مركب واحد مع شركائها.