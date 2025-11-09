رئيسة مالطا تعبر عن عزمها على مواصلة تقوية التعاون الثنائي مع الجزائر

بعثت رئيسة جمهورية مالطا ميريام سبيتيري ديبونو، بتهانيها لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وللشعب الجزائري .وهذا بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954.

وعبّرت رئيسة جمهورية مالطا في رسالتها عن عزمها على مواصلة تقوية التعاون الثنائي، ليشمل عديد المجالات. بما يخدم المصلحة المشتركة للشعبين، اللذين يتقاسمان رؤية التطور وتعزيز السلم، في المنطقة المتوسطية. متمنية لرئيس الجمهورية السداد والتوفيق في قيادته، وللجزائر الرقي والازدهار.

