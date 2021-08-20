رئيسة مجلس إدارة مركب الحجار تستقيل بعد إتهامات النقابة

أعلنت، اليوم، رئيسة مجلس الإدارة بمركب الحجار لبيوض جميلة عن إستقالتها من رئاسة المجلس، بعد أيام من بيان صادر عن نقابة المركب، إتهمت من خلاله مجلس الإدارة بإصدار قرارات ارتجالية وإنفرادية، دون إستشارة الشريك الإجتماعي.

ونشرت اليوم، نقابة مركب سيدار الحجار عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، منشورا جاء فيه:”تم إنعقاد إجتماع إستثنائي لمجلس الادارة ظهر أمس الجمعة، وذلك للتطورات الاخيرة التي شهدها المركب والصّدى الذي أحدثه البيان الاخير الصادرة عن نقابة مؤسسة سيدار الحجار ، متهماً فيه رئيسة مجلس الادارة بعرقلة سيرورة المركب والقرارات الإرتجالية التي تتخد فيها إنفراديا والراجعة سلبا على المؤسسة.

وعليه قدمت رئيسة مجلس الإدارة إستقالتها وتم إنتخاب العربي حسان كرئيس جديد لمجلس إدارة المركب.