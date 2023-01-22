رئيسة مجلس وزراء إيطاليا تترحم على أرواح شهداء الثورة التحريرية

ترحمت رئيسة مجلس وزراء إيطاليا, جورجيا ميلوني, اليوم الأحد, بمقام الشهيد (الجزائر العاصمة) على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة.

وقامت رئيسة مجلس وزراء إيطاليا بوضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري , كما وقفت دقيقة صمت على أرواح شهداء الثورة التحريرية.

يذكر أن ميلوني كانت قد شرعت, في وقت سابق من نهار اليوم, في زيارة عمل و صداقة إلى الجزائر تدوم يومين على رأس وفد هام, حيث كان في استقبالها لدى وصولها إلى مطار هواري بومدين الدولي, الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان وعدد من أعضاء الحكومة.