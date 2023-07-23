رئيسة مجلس وزراء إيطاليا تشكر الرئيس تبون

تحادث الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأحد بروما، مع رئيسة مجلس وزراء الجمهورية الإيطالية، جورجيا ميلوني، حيث جدد لها عزم الجزائر الثابت على مواصلة العمل مع بلادها لتعزيز التعاون الثنائي وترقية المبادلات الاقتصادية والاستثمار بين البلدين.

وعلى هامش مشاركته ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في أشغال المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة المنعقد بروما، أجرى الوزير الأول محادثات مع رئيسة مجلس وزراء إيطاليا، حيث أبلغها بهذه المناسبة تحيات الرئيس تبون، مجددا عزم الجزائر الثابت على مواصلة العمل مع الشريك الايطالي من أجل تعزيز التعاون الثنائي وتنويعه ليشمل جميع المجالات، وترقية المبادلات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

من جهتها، أعربت ميلوني عن بالغ شكرها لرئيس الجمهورية على مشاركة الجزائر و”مساهمتها القيمة” في المؤتمر الذي بادرت به بلادها، مؤكدة “ارتياحها لمستوى العلاقات الثنائية، وتطلعها إلى مواصلة العمل المشترك بين حكومتي البلدين من أجل تطوير الشراكة الجزائرية-الايطالية”.

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