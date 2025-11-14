رئيسة مصلحة حماية الثروة الغابية: الدولة ستتكفل بتعويض المتضررين من الحرائق

أكدت رئيسة مصلحة حماية الثروة الغابية بتيبازة، أمال مقران، أن الدولة ستتكفل بتعويض المتضررين من الحرائق.

وقالت ذات المسؤولة، في تصريح لتلفزيون النهار، أنه سيتم إرسال لجنة خاصة لتقييم الخسائر المادية التي خلفتها الحرائق. لتعويض المتضريين.

وأكدت مقران، أن الجهود متواصلة منذ البارحة، لإخماد الحرائق المنتشرة بتيبازة، حيث تم تسخير كل المجهودات المادية والمعنوية.

وأوضحت ذات المسؤولة، أن خصائص غابات تيبازة، جعل الخسائر كبيرة، كونها مأهولة بالسكان، والمناطق الفلاحية.

وأضافت أن ما ساهم في إنتشار الحرائق، هو التضاريس الوعرة، والرياح الكبيرة وشح الأمطار.