رئيسة وزراء إستونيا تدعو لوقف منح تأشيرة “شنغن” لهذه الدولة

اثارت رئيسة وزراء إستونيا كاياكالاس إستياءً كبيرا بخصوص تصريحات مثيرة للجدل حول تأشيرة “شنغن” للدخول إلى الدول الأوروبية.

وكتبت كاياكالاس عبر حسابها على التويتر إعتبرت من خلالها أن منح تأشيرة شنغن لزيارة معظم الدول الأوروبية هي إمتياز فقط. وتابعت في تغريدتها ان منح تأشيرة شنغن ليس حقا من حقوق الإنسان ولا تمت لها بأي صلة.

كما دعت رئيسة وزراء إستونيا بوقف إصدار تأشيرات السياحية للمواطنين الروس ومنعهم من الحصول على هذه الفيزا للدخول في فضاء شنغن.

وإختتمت كاياكالاس التغريدة انه بمنح تأشيرة شنغن للروس فإن عدد من الدول المجاروة لها تتحمل العبء كله وهي كل من فنلندا ولا تفيا وكذا إستونيا. وهذا بعد تعليقالطيران مع روسيا.