رئيسة وزراء إيطاليا تُعزي الجزائر في ضحايا حريق مؤسسة الطفولة المسعفة
بقلم نادية بن طاهر
قدمت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، تعازيها للجزائر في ضحايا حريق مؤسسة الطفولة المسعفة بالمحمدية.
وكتبت ميلوني، في حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: “نيابة عن نفسي وعن الحكومة الإيطالية.أتقدم بأحر التعازي في ضحايا الحريق المأساوي الذي اندلع بمؤسسة الطفولة المسعفة بالمحمدية”.
وأضافت ميلوني: “نتوجه بخالص المواساة إلى عائلات الضحايا وإلى المصابين.. تقف إيطاليا متضامنة مع الشعب الجزائري ومع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في هذا الظرف الأليم”.
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