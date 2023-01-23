رئيسة وزراء إيطاليا: نطمح لزيادة الصادرات الطاقوية من الجزائر

قالت رئيسة وزراء إيطاليا، اليوم الإثنين، إن الزيارة التي قامت بها إلى الجزائر، جاءت لتوطيد أواصر التعاون الثنائي بين البلدين.

وأضافت جورجيا ميلوني “الجزائر شريك موثوق ومهم من الناحية الاستراتيجية. كما تأتي الزيارة في الذكرى الثانوية الـ 20 للتوقيع على معاهدة الصداقة والتعاون وحسن الجوار. والتي وقعت في 27 جانفي 2003 هنا في الجزائر العاصمة”.

وتابعت رئيسة وزراء إيطاليا “لقد أردنا الاحتفال بهذه المناسبة الهامة بالتوقيع على إعلان مشترك. يسلط الضوء على أهمية العلاقات الممتازة الموجودة بيننا. لا نريد أن نقف عند هذا الحد. نريد أن نختبر هذه العلاقة في مجالات جديدة من أجل تعزيز هذا التعاون في المجال الطاقوي والاقتصادي والثقافي والسياسي”.

وأوردت جورجيا ميلوني “إيطاليا تنوي أن تحقق مع الجزائر شراكة تسمح للبلدين بأن يغذيا آفاقهما للمستقبل. والإسهام في تحقيق الاستقرار بمنطقة البحر المتوسط”.

وأضافت “هناك هدف زيادة الصادرات الطاقوية من الجزائر إلى إيطاليا وبالتالي من الجزائر إلى أوروبا. من خلال دراسة إمكانية نقل الغاز الموجود وتحقيق أنبوب غاز جديد. يسمح أيضا بنقل الهدروجين وخط الكهرياء تحت سطح البحر، وأيضا الغاز المسال”.