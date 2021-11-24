رئيسة وزراء السويد تستقيل بعد ساعات من تعيينها

قدمت رئيسة وزراء السويد، ماغدالينا أندرسون استقالتها بعد 24 ساعة على تعيينها من قبل البرلمان.

ويأتي قرار ماغدالينا أندرسون بعد فشلها في تمرير مشروع الميزانية وانسحاب حزب “الخضر” من الائتلاف الحكومي، حسبما نقله “روسيا اليوم”.

وقالت أندرسون من الحزب “الاجتماعي الديمقراطي” في تصريح للصحافيين: “ثمة عرف دستوري أن الحكومة الائتلافية ينبغي أن تستقيل في حال انسحاب حزب منها”.

قبل أن تضيف قائلةً: “لا أريد رئاسة حكومة مطعون بشرعيتها”، معربة عن أملها بأن تنتخب مجددا في وقت لاحق.

السويد.. البرلمان يصادق على تعيين أول امرأة لرئاسة الوزراء

وكان البرلمان السويدي، قد وافق اليوم الأربعاء، على تعيين ماغدالينا أندرسون، زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، رئيسة للوزراء.

وبهذا تصبح ماغدالينا أندرسون أول امرأة تتولى منصبي رئيس الحزب ورئيس للوزراء في تاريخ السويد، خلفا لـ”ستيفان لوفين” .

وقالت ماجدالينا، فى أول تصريح لها عقب توليها رئاسة الحكومة: “انتخبت اليوم رئيسا لوزراء السويد، إنه لشرف عظيم، لكنه قبل كل شيء يعني مسؤولية كبيرة”.

وأضافت ماجدالينا: “السويد بلد رائع، وهناك الكثير لنفخر به مع السويد، لكن من الواضح أيضًا أننا نواجه عدة مشاكل خطيرة.”

واختتمت رئيسة الحكومة المستقيلة قائلة:” أنا الآن مستعدة لقيادة حكومة تقوم بما هو ضرورى لحل المشاكل التى تواجهها البلاد”.

وأعلن رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين، مطلع نوفمبر، استقالته من منصبه بعد سبع سنوات في السلطة. كما واصف السنوات السبع التي قضاها في منصبه بأنها كانت “رائعة”.

وأعرب عن فخره بأن “رجلا من الطبقة العاملة كان له هذا الشرف العظيم أن يدير هذا البلد على مدى سنوات”.

وعلى أثر استقالة لوفين، انتخبت وزيرة المال السويدية ماغدالينا أندرسون البالغة من العمر 54 عاما رئيسة للحزب الاشتراكي الديمقراطي، برفع الأيدي في مؤتمر الحزب في غونتنبرغ.

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