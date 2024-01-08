رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن تستقيل

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الإثنين، عن استقالة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن.

ويأتي هذا في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى إعطاء زخم جديد لولايته الثانية قبل انتخابات البرلمان الأوروبي ودورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس هذا الصيف.

ووفقا لصحيفة “لوفيغارو”، فإن بورن التقت مساء الأحد بالرئيس إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه الرئاسي بالعاصمة باريس، حيث قدمت استقالتها خلال اللقاء، دون الإشارة إلى أسباب الاستقالة.

ورجحت تقارير إعلامية محلية، إلى أن استقالة بورن من منصبها يأتي في أعقاب إقرار مشروع قانون الهجرة المتشدد والمثير للجدل في أواخر العام الماضي.

ومن جهته، نشر ماكرون تغريدة على حسابه الرسمي عبر منصة “إكس” أعلن فيها قبول استقالة بورن، معربا عن شكره لها على جهودها “المثالية” كرئيسة وزراء فرنسا.

وللإشارة، كانت إليزابيث بورن قد تسلمت منصب رئيسة وزراء فرنسا في شهر ماي 2022 بعد فوز ماكرون بولاية ثانية، وكانت ثاني رئيسة وزراء في فرنسا.