رئيسة وزراء كرواتيا تصنع الحدث في شوارع قطر على هامش مونديال 2022
بقلم النهار أونلاين
صنعت رئيسة وزراء كرواتيا، كوليندا غرابار، الحدث في شوارع قطر، على هامش حضورها فعاليات كأس العالم 2022.
وتم تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أظهر رئيسة وزراء كرواتيا، بسوق واقف، بقطر، مرتدية قميص منتخب بلدها.
كما استغلت الجماهير العالمية الحاضرة في هذا المونديال، هذه الفرصة لأخذ صور تذكارية مع رئيسة الوزراء الكرواتية.
يذكر أن منتخب كرواتيا، فاز أمس الأحد، برباعية كاملة على منتخب كندا، في الجولة الثانية من دور مجموعات مونديال قطر.
رئيسة وزراء كرواتيا كوليندا غرابار
في سوق واقف وسط الجمهور ، #FIFAWorldCupQatar2022 pic.twitter.com/rSg7TqnCLJ
— خالد جاسم (@khalidjassem74) November 28, 2022
رابط دائم : https://nhar.tv/MFTfP