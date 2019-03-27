رئيسة وزراء نيوزيلندا تتحدث عن أثر حجابها في نفوس أهالي الضحايا

تحدثت رئيسة وزراء نيوزيلندا، “جاسيندا أرديرن”، اليوم الأربعاء، عن أثر ارتداءها للحجاب “غطاء الراس”، خلال زيارتها لأهالي ضحايا هجوم المسجدين.

وقالت “أرديرن”، لقناة “تن نتورك” الأسترالية، إنها لم تكن تتصور أن ارتداءها الحجاب، سيبث الأمان في نفوس أهالي الضحايا.

وأوضحت “أرديرن” : “لم أفكر في الأمر كثيرا، لكني رأيت أنه سيكون مناسبا”.

وأضافت رئيسة الوزراء : “لم أكن أعتقد أن ارتدائي الحجاب، من شأنه أن يبعث في نفوسهم كل هذا الشعور بالأمان”.

وتابعت” أرديرن”: “فكرة عدم شعور الناس بالأمان يؤلمني بشدة، لذا فإن استعادة هذا الشعور مسؤولية تقع على عاتقي”.

وكان أسترالي متطرف، قد استهدف مسجدين بنيوزيلندا، في 15 مارس الجاري، قتل فيه 50 شخصا، أثناء تأديتهم لصلاة الجمعة.

فيما تمكنت السلطات من توقيف المنفذ، الذي يدعى “بيرنتون تارانت”، ومثل أمام المحكمة، ووجهت إليه اتهامات بالقتل العمد.

وتضامنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، مع ضحايا الهجوم منذ الوهلة الأولى، بالإضافة إلى ارتدائها الحجاب، في ثاني يوم، أثناء تعزيتها أهالي الضحايا، وطمأنتهم.