رئيسة جمعية خيرية متابعة في قضية انشاء وكر للدعارة

من المرتقب أن تفصل محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة ، الأسبوع المقبل في قضية اخلاقية خطيرة، تتعلق بإنشاء وكر لممارسة الدعارة، توبعت فيها رئيسة جمعية خيرية معروفة.

وبحسب ماورد بالجلسة المغلقة التي انعقدت بمقر الهيئة القضائية السالف ذكرها، فقد مثلت المتهمة في ملف الحال، وتعلق الأمر بالمدعوة”س.ش” للرد على أسئِلة هيئة المحكمة بخصوص التهم الموجهة لها، عقب إكتشاف متابعتها بتهمة انشاء وكر للدعارة، بعد توقيفها من قبل مصالح الأمن انطلاقا من معلومات بلغت حول نشاطها الاجرامي، وجهت لهت جنحة إنشاء محل للممارسة الدعارة.

وحسب الملف يتابع في قضية الحال متهمان آخران و يتعلق الأمر بكل من “ق.ع” و”ز.ف” وجهت لهما ذات التهمة، في انتظار ما ستنطق به هيئة المحكمة، بعد سماع أقوال و تصريحات المتهمين و المداولات القانونية بالملف.