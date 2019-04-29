رئيس “أبل” في تصريح مثير للجدل: “تخلصوا من هواتفكم”!!

أثار الرئيس التنفيذي لشركة “أبل” الأمريكية، تيم كوك، الجدل، بعدما طالب مستخدميه، بضرورة التخلص من الهواتف الذكية.

وقدم رئيس أبل، نصائح، لمستخدمي الهواتف الذكية، للتخلص من إدمانها، لموقع “بزنس إنسايدر”.

وقال كوك، حول الدراسة التي أظهرت أن الإنسان يمسك بهاتفه نحو 2617 مرة في المتوسط: “لا ينبغي أن يفعل الناس هذا الأمر”.

وأضاف كوك: “أبل لا تطمح أو تطمع لأن يستخدم الإنسان هاتفه طيلة الوقت، فهذا أمر خطأ ولم يكن في أي وقت بمثابة هدف لنا”.

وحسب كوك، فإن تطبيقات التواصل الاجتماعي، هي التي تجعل الناس يمسكون هواتفهم المحمولة على نحو مستمر.

ونصح رئيس أبل مستخدميه بأن “يتوقف أي شخص عن النظر بهاتفه باستمرار، حين يكون هناك أحد الأشخاص معه في الغرفة”.

وتابع رئيس أبل: “من الخطأ أن ينصرف الإنسان إلى التحديق في شاشة الهاتف، عوضًا عن أن يتفاعل مع الشخص الموجود بجانبه”.

وأردف قائلا: “كما أن أهم أمر يمكن أن ينفذه أي شخص، هو تعطيل خواص الإشعارات في أي مكان”.

وتابع كوك: “كنت أسأل نفسي حول ما إذا كنت بالحاجة فعلًا إلى الكم الهائل من الإشعارات، وبعدها، قمت بالتعطيل، وأنصح الناس بهذه الخطوة”.