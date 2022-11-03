رئيس أذربيجان: على العالم أن لا ينسى فضائع فرنسا الإستعمارية في الجزائر

قال رئيس أذربيجان، والرئيس الحالة لحركة عدم الإنحياز، إلهام عليف، إنه يتوجب على العالم أن لا ينسى. الفضائع التي ارتكبتها فرنسا في الجزائر. والحروب المروعة التي أودت، بحياة مليون ونصف مليون جزائري.

وغرد رئيس أذرابيجان، على تويتر “على العالم أن لا ينسى العنف والجرائم التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية ضد الشعب الجزائري”.

وأضاف الرئيس الأذرابيجاني “فرنسا شنّت حربا مُروعة على الشعب الجزائري لأزيد من مائة عام. أودت تلك الحرب بحياة مليون ونصف المليون جزائري، وبينما نحيي ذكرى تلك المأساة. يجب أن نبذل قصارى جهدنا لمنع حدوث مثل هذه المآسي في المستقبل”.

كما أبدى إلهام عليف انبهاره بالجزائر، خلال مشاركته في أشغال القمة العربية الـ 31.

وقال رئيس أذربيجان “لقد زرت النصب التذكاري لمقام الشهيد ومتحف المجاهد بالجزائر. أنا منبهر جدا بما رأيته”.